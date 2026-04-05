Stanton logra primer robo desde 2020 y conecta sencillo en triunfo 9-7 de Yankees sobre Marlins

Giancarlo Stanton se robó su primera base en la temporada regular desde 2020 y conectó un sencillo de dos carreras que puso a su equipo por delante para ayudar a los Yankees de Nueva York a vencer 9-7 a los Marlins de Miami la noche del sábado, para su primer arranque de 7-1 en siete temporadas.

Stanton rompió un empate 6-6 en la octava con un sencillo limpio al jardín izquierdo ante Michael Petersen (1-1) después de que el relevista otorgó tres bases por bolas. En la séptima, Stanton se robó la segunda para su primer robo en un juego que no era de postemporada desde el 3 de agosto de 2020.

Los Yankees ganaron en su último turno al bate por primera vez este año después de que el venezolano Javier Sanoja conectó un doble de dos carreras que empató el juego ante el dominicano Camilo Doval en la octava. Brett Headrick (1-0) terminó la octava, y David Bednar llenó las bases antes de conseguir su cuarto salvamento.

Los Yankees lograron su cuarta victoria consecutiva tras una breve salida de Ryan Weathers ante su antiguo equipo. Adquirido de los Marlins el 13 de enero, Weathers permitió tres carreras y seis hits en 3 2/3 entradas.

El juego se retrasó unos 10 minutos en la cuarta cuando el umpire principal Ron Kulpa salió tras recibir una bola de foul en la máscara. Scott Barry pasó de primera base al plato y el juego terminó con tres umpires.

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