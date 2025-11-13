Dolphins buscan consolidar su victoria sorpresiva ante Bills al enfrentar a Commanders

Los Dolphins llegaron a Madrid para su partido contra los Commanders de Washington con la intención de mantener el impulso tras la sorpresa que dio Miami sobre los Bills de Buffalo.

Miami (3-7) venció 30-13 a los Bills la semana pasada en uno de sus mejores partidos durante una temporada decepcionante. El entrenador en jefe Mike McDaniel quiere más de lo mismo para el partido del domingo en la capital española y ve la confianza de sus jugadores reforzada por el desempeño de la semana pasada.

"Creo que más que nada, el equipo necesitaba sentir la ejecución completa de un partido de fútbol americano en tres fases", afirmó McDaniel el miércoles. "Creo que menos del oponente y más de quiénes somos y cómo jugamos al fútbol americano fue lo más importante para nuestro equipo".

"Después de haber armado lo que creemos que es un partido completo, ahora nuestro objetivo es cambiar las circunstancias, cruzar un océano y crear la misma fórmula para tener el mismo resultado en este próximo encuentro y eso tiene que ganarse", expresó.

McDaniel dijo que no puede haber ninguna relajación a pesar de enfrentarse a un equipo de los Commanders (3-7) que está en una racha de cinco derrotas consecutivas. Comentó que el equipo de Dan Quinn será un desafío.

"Creo que ahora mismo, en la NFL te metes en problemas si subestimas a alguien", dijo McDaniel. "La paridad es tan real que cada partido tienes que ganarte la victoria, y si miras más allá del próximo partido, suele ser una receta para el fracaso".

El triunfo del domingo rompió la racha de siete derrotas seguidas de Miami contra los Bills. Tua Tagovailoa lanzó para 173 yardas y dos touchdowns, y De’Von Achane añadió un par de anotaciones por tierra. Fue una actuación dominante para la defensiva, que logró tres recuperaciones de balón y tres capturas de Josh Allen.

"Cuando haces esas correcciones y las cosas empiezan a funcionar, tienes que asegurarte de concentrarte y copiar, pegar, repetir", dijo el tackle defensivo Zach Sieler. "Como esta semana, estamos enfocados en hacer todo lo que podamos para mantener nuestro horario, rutina, todo igual para hacer lo que hicimos la semana pasada y llevar eso al resto de la temporada. Esta semana es lo único que importa".

Turismo en Madrid

El partido Commanders-Dolphins será el séptimo de la NFL en el extranjero esta temporada, el mayor número en un calendario desde que la liga comenzó a expandirse globalmente. Los Dolphins jugarán su octavo duelo de temporada regular en el extranjero, solo superados por los 14 disputados por los Jaguars de Jacksonville. Será el tercero para Tagovailoa.

"Creo que poder viajar internacionalmente y visitar diferentes culturas es algo genial. No sólo con la comida, con el idioma, con la gente también", dijo Tagovailoa. "Ayer tuve la oportunidad de salir a conocer un poco la ciudad y pienso que fue genial. Pude ver un poco de la catedral, pienso que eso fue realmente genial y luego revisé algunos lugares mientras caminaba. Creo que ayer hice unos 20.000 pasos solo caminando".

Explicó que el mayor ajuste fue la diferencia horaria de seis horas entre Miami y Madrid.

"Se sintió como si hubiéramos tenido dos prácticas aunque no hicimos nada ayer más que aterrizar. Creo que el aspecto del sueño fue difícil", comentó. "Cuando aterrizamos, algunos chicos durmieron cinco horas, algunos chicos estaban entrando y saliendo de las siestas. Luego, cuando aterrizamos, algunos chicos realmente intentaban mantenerse despiertos y tratar de aclimatarse también".

El fullback Alec Ingold dijo que "tratar de salir de ese desfase horario" es definitivamente un desafío, al igual que perder algunas de las horas de preparación en la semana.

"Creo que la mayor ventaja es la camaradería. Estar constantemente con los chicos, en las instalaciones, a través del hotel del equipo, siempre estás con tus compañeros, siempre hablando, siempre comunicándote, así que creo que esas pequeñas conversaciones son una gran ventaja para nosotros".

