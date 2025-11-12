Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Bradley Beal de Clippers fuera toda la temporada por fractura de cadera y será operado

Beth Harris
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 17:31 EST
CLIPPERS SUNS
CLIPPERS SUNS (AP)

El escolta de Clippers de Los Ángeles, Bradley Beal, ha terminado la temporada.

El equipo anunció el miércoles que tiene una fractura de cadera y se someterá a cirugía. Se espera que se recupere completamente en un período de seis a nueve meses.

El tres veces All-Star jugó solo seis partidos esta temporada, con un promedio de 8.2 puntos y 1.7 asistencias. Firmó un contrato de dos años por 11 millones con los Clippers en julio, después de que los Suns de Phoenix compraran los últimos dos años de su contrato.

El jugador de 32 años fue listado como fuera para el partido del miércoles por la noche contra los Nuggets de Denver debido a molestias en la cadera izquierda. Beal ya había perdido partidos por una lesión en la rodilla izquierda y molestias en la parte baja de la espalda.

Las dos temporadas de Beal en Phoenix estuvieron plagadas de lesiones. El veterano de 14 años no ha jugado al menos 60 partidos en una temporada desde 2020-21, cuando estaba con los Wizards de Washington.

Relacionados

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in