Brock Purdy, QB de los 49ers, se prepara para práctica y apunta a jugar contra Cardinals

El quarterback de los 49ers de San Francisco, Brock Purdy, estaba programado para tener una práctica "agresiva" el miércoles y el objetivo esta semana es que inicie un juego por primera vez desde que se volvió a lesionar el dedo del pie en la Semana 4.

Purdy había practicado de manera limitada las últimas tres semanas mientras se recuperaba de la lesión en el dedo del pie, pero se esperaba que asumiera una carga mayor esta semana, con el objetivo de que inicie el domingo en Arizona.

“Si da un gran paso adelante esta semana, como lo hizo la semana pasada, entonces debería tener una buena oportunidad de jugar”, dijo el miércoles el entrenador Kyle Shanahan.

Purdy se lesionó inicialmente el dedo del pie en el primer partido de la temporada en Seattle y se perdió los siguientes dos juegos. Tuvo dificultades en una derrota ante Jacksonville el 28 de septiembre y se ha perdido los últimos seis juegos.

Mac Jones ha tenido un récord de 5-3 como titular en lugar de Purdy y ocupa el segundo lugar en la NFL entre los clasificados con 268.9 yardas de pase por juego. Pero los Niners creen que un Purdy saludable les da la mejor oportunidad de ganar.

Después de verlo aumentar su carga de práctica en las últimas semanas, la esperanza es que pueda volver a la forma que tenía antes de la lesión. Purdy ayudó a los 49ers a llegar al juego por el título de la NFC como novato en 2022 y al Super Bowl la temporada siguiente, cuando fue finalista para el premio AP NFL MVP.

Purdy tiene un índice de pasador de carrera de 103.7, promediando 8.8 yardas por intento con 68 pases de touchdown y 31 intercepciones.

San Francisco también podría recuperar al receptor Ricky Pearsall esta semana después de que se perdiera los últimos seis juegos por una lesión en la rodilla. Pearsall tuvo una práctica limitada el miércoles, pero está en camino de jugar el domingo.

Pearsall, la selección de primera ronda del equipo en el draft de 2024, tuvo 20 recepciones para 327 yardas en cuatro juegos esta temporada.

El tackle defensivo novato Alfred Collins también estaba programado para tener una práctica limitada después de perderse el juego de la semana pasada por una lesión en la cadera.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes