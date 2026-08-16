Dodgers ponen a Justin Wrobleski en lista de lesionados por 15 días por lesión

Los Dodgers de Los Ángeles colocaron al lanzador Justin Wrobleski en la lista de lesionados de 15 días el domingo debido a una irritación en el antebrazo izquierdo.

Wrobleski, que tiene marca de 11-5 con efectividad de 3,56 en 20 aperturas esta temporada, es segundo del equipo en victorias y en entradas lanzadas (126 1/3). Permitió cuatro carreras con cuatro hits y una base por bolas en seis entradas en una derrota 4-1 ante los Cerveceros de Milwaukee el sábado, al tolerar dos jonrones de dos carreras.

Wrobleski ha permitido un jonrón en cuatro juegos consecutivos, cediendo un total de 11 en ese lapso. Había concedido ocho jonrones en sus primeras 17 apariciones.

Los Dodgers llamaron de vuelta al relevista derecho Kyle Hurt desde Triple-A Oklahoma City en el movimiento correspondiente. Hurt tiene marca de 3-1 con efectividad de 4,46 en 37 juegos esta temporada.

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