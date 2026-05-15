Will Smith inaugura juego con jonrón por 1ra vez y Dodges lideran división con triunfo ante Gigantes

Por primera vez en su carrera Will Smith conectó un jonrón en el turno inicial de un juego, y los Dodgers de Los Ángeles se encaminaron el jueves a un triunfo de 5-2 sobre los Gigantes de San Francisco.

El bateador emergente Alex Call pegó un sencillo de dos carreras que rompió el empate en la sexta entrada del juego final de la serie.

Smith ocupó el puesto de primer bate que normalmente pertenece a Shohei Ohtani, quien recibió una segunda noche consecutiva de descanso como bateador designado en medio de una mala racha ofensiva. Smith la sacó entre el jardín derecho y el central ante Landen Roupp (5-4) en la parte baja de la primera entrada.

La victoria devolvió a los Dodgers el primer puesto en solitario del Oeste de la Liga Nacional después de que los Padres de San Diego cayeron en la jornada.

Los Ángeles rescató un empate en la serie de cuatro juegos. Evitó lo que hubiera sido su primera serie perdida en casa ante los Gigantes desde el 16 al 18 de junio de 2023.

Con dos outs, Call conectó un sencillo al jardín derecho ante el relevista Matt Gage, impulsando a Max Muncy, quien se embasó tras un rodado que terminó en jugada de selección, y al dominicano Teoscar Hernández, quien había pegado un sencillo.

El venezolano Miguel Rojas siguió con un sencillo impulsor que puso a los Dodgers arriba 5-2.

Los Gigantes empataron a 2 con el jonrón de dos carreras dentro del parque de Jung Hoo Lee ante Emmet Sheehan (3-1), con dos outs en la quinta.

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