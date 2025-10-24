Dodgers buscan ser 1er equipo que revalida título en 25 años; Roberts espera no ser el villano

Ante la pregunta de si se sentía como un villano, Dave Roberts inclinó la cabeza y abrió los ojos, sorprendido de que se le estuviera considerando un equivalente del Darth Vader o el Lex Luthor del béisbol.

Sus Dodgers de Los Ángeles han sido criticados por gastar 509 millones de dólares en su plantilla de Grandes Ligas, más de siete veces la cifra de 69 millones desembolsada por los Marlins de Miami, que tienen el presupuesto más bajo de las mayores.

El afable manager había gritado a los fanáticos de Los Ángeles la semana pasada, después de conquistar el banderín de la Liga Nacional: "Dijeron que los Dodgers están arruinando al béisbol. ¡Consigamos cuatro victorias más y realmente arruinemos al béisbol!"

"Sólo estaba divirtiéndome un poco con la gente que decía eso sobre los Dodgers", explicó Roberts el jueves, un día antes de la apertura de la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto. "Pero espero no ser el villano".

Los Ángeles es el primer campeón defensor en llegar a la Serie Mundial desde los Filis de Filadelfia de 2009, que perdieron ante los Yankees de Nueva York. Ningún equipo ha ganado títulos consecutivos desde los Yankees de 1998 a 2000, y ningún club de la Liga Nacional ha logrado la hazaña desde la Gran Máquina Roja de Cincinnati en 1975-76.

"Lo único que no podemos hacer es mirar allí y decir que eso es Goliat", dijo el manager de los Azulejos John Schneider. "Es un equipo de béisbol que se puede vencer, que tiene sus defectos y que tiene sus fortalezas realmente buenas. Cómo explotamos cada una de ellas determinará quién gana la serie".

Liderados en el plato por Shohei Ohtani, Freddie Freeman y Mookie Betts, y en el montículo por el propio Ohtani, Blake Snell, Tyler Glasnow y Yoshinobu Yamamoto, los Dodgers tienen un récord de 9-1 en la postemporada a pesar de comenzar cada serie como visitantes.

Ostentan una foja de 14-1 en el último mes.

"Tan sólo ganar una vez es difícil. Ahora, estar tan cerca de hacerlo dos veces seguidas, no sé si realmente he comprendido el peso de eso", dijo Freeman. "La semana pasada empezaron a mencionar la palabra dinastía y cosas de esa naturaleza. Y si eso se está mencionando, significa que la organización está haciendo un trabajo bueno de verdad".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.