Doble-doble de Jalen Johnson catapulta a Hawks a paliza sobre Kings, 133-100

Jalen Johnson aportó 24 puntos, diez rebotes y ocho asistencias a la causa de los Hawks de Atlanta, quienes aplastaron el miércoles 133-100 a unos Kings de Sacramento en pleno declive.

Johnson anotó 18 unidades en la primera mitad y acertó nueve de diez disparos de campo en general para su cuarto doble-doble de esta temporada y el 44to en su carrera. También acertó sus cuatro tiros libres.

Onyeka Okongwu añadió 21 puntos desde el banquillo, Zaccharie Risacher sumó 15 y los Hawks ganaron su tercer partido consecutivo a pesar de jugar sin Trae Young. El base, cuatro veces elegido al Juego de Estrellas, se ha perdido siete compromisos debido a un esguince de rodilla y podría estar fuera dos meses más.

Atlanta (7-5) tuvo una ventaja de incluso 44 puntos y nunca estuvo en desventaja. Consiguio una puntuación equilibrada con siete jugadores en cifras de dos dígitos.

Keon Ellis tuvo 20 puntos con seis triples por Sacramento (3-9). Domantas Sabonis aportó 12 puntos y Devin Carter añadió 11. Russell Westbrook y Precious Achiuwa anotaron diez cada uno.

Los Kings perdieron su cuarto partido consecutivo y han sido superados 398-326 durante ese período.

_____

