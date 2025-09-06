Díaz escapa en la 9na y Mets se imponen 5-4 a Rojos

Mark Vientos disparó un jonrón y el boricua Edwin Díaz escapó de un gran aprieto en la novena entrada para que los Mets de Nueva York resistieran y superaran el viernes 5-4 a unos decaídos Rojos de Cincinnati.

En el inicio de una serie crucial de tres duelos, Cincinnati (70-71) cayó seis juegos detrás de los Mets en la pugna por el último comodín de la Liga Nacional. Nueva York comenzó la noche con cuatro juegos de ventaja sobre San Francisco en la misma lucha por colarse a los playoffs.

Vientos impulsó dos carreras y anotó dos más para ayudar a que los Mets ganaran por séptima vez en 11 juegos. El puertorriqueño Francisco Lindor recibió tres bases por bolas como primero en el orden y también anotó dos veces.

Díaz entró en la novena y permitió un sencillo a Ke'Bryan Hayes antes de dar boletos a los siguientes dos bateadores, llenando las bases sin outs. Pero el cerrador estelar ponchó a los dominicanos Noelvi Marte y Elly de la Cruz.

Luego hizo que Gavin Lux bateara un rodado a segunda para su 26º salvamento.

En medio de todo, Díaz llamó al dugout para solicitar un nuevo par de zapatos y se cambió de calzado allí mismo en el campo.

Cincinnati ha perdido 11 de 14.

Los Mets anotaron todas sus carreras en las primeras cuatro entradas contra el abridor Andrew Abbott (8-6). Dobles consecutivos de Lindor y el dominicano Juan Soto pusieron el juego 5-1 en la cuarta.

David Peterson (9-5) permitió cuatro carreras y siete hits en cinco entradas y un tercio.

Por los Mets, el puertorriqueño Lindor de 1-1 con dos anotadas. Los dominicanos Soto de 4-2 con una anotada y una empujada, Starling Marte de 4-1 con una producida. Los venezolanos Francisco Álvarez de 4-1, Luisangel Acuña de 4-1.

Por los Rojos, los dominicanos Marte de 4-0 con una remolcada, De la Cruz de 5-1, Miguel Andújar de 3-1.