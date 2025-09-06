Devers y Adames pegan jonrones consecutivos, y Gigantes vencen 8-2 a Cardenales

Los dominicanos Rafael Devers y Willy Adames conectaron jonrones consecutivos en la primera entrada, y los enrachados Gigantes de San Francisco doblegaron el viernes 8-2 a los Cardenales de San Luis.

San Francisco igualó su mejor marca de la temporada con 18 hits. Ha ganado cinco duelos seguidos y 11 de 12, y se mantuvo cuatro juegos detrás de los Mets de Nueva York en la disputa por el último comodín de la Liga Nacional.

Carson Seymour (1-2), en su segunda apertura en su carrera, obtuvo su primera victoria en las Grandes Ligas. No permitió un hit en sus primeras cuatro entradas mientras los Gigantes construían una ventaja de 6-0 contra Michael McGreevy (6-3).

Seymour terminó concediendo una carrera y dos hits en cinco entradas, con una base por bolas y dos ponches.

Jimmy Crooks comenzó el quinto acto con un rodado fuerte para un sencillo. Anotó con un sencillo de Victor Scott II para la primera carrera de San Luis.

El panameño Iván Herrera añadió un jonrón solitario en la octava.

Jung Hoo Lee igualó su récord personal con cuatro hits, incluyendo un triple productor, y anotó dos veces por San Francisco. Patrick Bailey acumuló tres sencillos, y cada titular de los Gigantes consiguió al menos un imparable.

Tristan Beck lanzó las últimas tres entradas para su tercer salvamento en las Grandes Ligas y el primero de esta temporada.

Por los Gigantes, el boricua Heliot Ramos de 6-2 con una anotada. Los dominicanos Devers de 4-2 con una anotada y dos impulsadas, Adames de 5-1 con una anotada y dos producidas.

Por los Cardenales, el panameño Herrera de 4-1 con una anotada y una remolcada. El venezolano Pedro Fermín de 3-0.