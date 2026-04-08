Doble de Castellanos y jonrón de Cronenworth impulsan victoria de Padres, 8-2 ante Piratas

Nick Castellanos conectó un doble de dos carreras, Jake Cronenworth añadió un jonrón de dos carreras y los Padres de San Diego vencieron el miércoles 8-2 a los Piratas de Pittsburgh.

El doble de Castellanos inició una séptima entrada de cuatro carreras que abrió un juego sin anotaciones y ayudó a San Diego a asegurar la serie de tres partidos.

Michael King (1-1) permitió dos carreras con cuatro hits en seis entradas, ponchó a cuatro y dio tres bases por bolas por San Diego. El panameño Justin Lawrence (0-1) cargó con la derrota tras permitir cuatro carreras con tres hits en una entrada por Pittsburgh.

El juego se mantuvo sin anotaciones durante seis entradas, ya que Mitch Keller y King se igualaron en el arranque. Keller trabajó seis episodios en blanco, permitió tres hits y ponchó a cuatro, mientras que King limitó a Pittsburgh a dos hits en las primeras seis entradas.

San Diego rompió el cero en la séptima después de que Xander Bogaerts se embasó por un error de tiro y el dominicano Miguel Andújar conectó un doble para dejar corredores en segunda y tercera. Luego, Castellanos pegó un doble al jardín izquierdo que impulsó a ambos corredores y puso a los Padres arriba 2-0.

Luis Campusano bateó un rodado para out antes de que Cronenworth conectara un jonrón de dos carreras entre el jardín derecho y el central, ampliando la ventaja a 4-0.

Pittsburgh respondió en la parte baja. Nick Yorke conectó un sencillo y Nick Gonzales pegó un doble para abrir la entrada, antes de que Konnor Griffin elevara un fly de sacrificio para remolcar a Yorke. Más tarde, Joey Bart agregó un sencillo impulsor que recortó la desventaja a 4-2.

Sin embargo, los Padres se despegaron en la novena, cuando Campusano conectó un doble que remolcó a Bryce Johnson. El dominicano Fernando Tatis Jr. sumó un sencillo impulsor y Jackson Merrill produjo una carrera con una jugada de selección, antes de que Merrill se robara la segunda y Tatis se robara el plato para poner el marcador 8-2.

Kyle Hart y Jeremiah Estrada lanzaron cada uno una entrada de relevo sin permitir carreras, antes de que Mason Miller ponchara a dos en una novena perfecta. Miller extendió la racha activa sin permitir carreras más larga de las Grandes Ligas a 26 innings y dos tercios.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes