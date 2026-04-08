Paul Skenes lanza sin hits hasta la 6ta y Piratas vencen 7-1 a Padres

Paul Skenes, el vigente ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, hilvanó su segunda apertura sólida y mantuvo a San Diego sin hits hasta la sexta entrada, para que los Piratas de Pittsburgh doblegaran el martes 7-1 a los Padres.

Skenes (2-1), vapuleado el día inaugural por los Mets de Nueva York, ponchó a seis y dio dos bases por bolas en 6 1/3 entradas. Mejoró su efectividad a 5.54.

El primero de los dos hits de los Padres ante el lanzador de 23 años fue un sencillo limpio al jardín izquierdo por parte del dominicano Fernando Tatis Jr., con un out en la sexta.

Xander Bogaerts conectó un jonrón ante Skenes —el primer cuadrangular permitido por un abridor de Pittsburgh esta temporada— cuando había un out de la séptima. Skenes se retiró en medio de una fuerte ovación de buena parte de apenas 9.061 espectadores en una noche fría.

Los Piratas ganaron por sexta vez en siete juegos.

El dominicano Oneil Cruz pegó un doble de dos carreras ante Nick Pivetta (1-2) en la quinta entrada y Nick Gonzales añadió un sencillo de dos producidas para iniciar una octava de cinco anotaciones por los Piratas.

Skenes y tres relevistas se combinaron para permitir tres hits.

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