Djokovic supera susto y vence a Vacherot en primera ronda del Masters de París

Novak Djokovic superó un susto al final del segundo set para vencer el martes 6-7 (5), 7-5, 6-1 al potente sacador Valentin Vacherot en la primera ronda del Masters de París.

Dueño del récord de títulos del torneo bajo techo con siete, Djokovic persigue el título 103 de su carrera, lo que lo dejaría empatado en el segundo lugar con Roger Federer. Jimmy Connors lidera en la era abierta con 109.

Pero el serbio, décimo preclasificado, pudo haber quedado eliminado temprano en París.

Al sacar con el marcador 4-4 en el segundo set, necesitó salvar tres puntos de quiebre para evitar que Vacherot, quien venía de consagrarse el domingo en el torneo bajo techo de Basilea en Suiza y verdugo de Djokovic en las semifinales del Masters de Shangái el año pasado, sacara para partido en el torneo bajo techo.

“Sus segundos saques son más rápidos que mis primeros saques, así que es muy difícil jugar contra un tipo en estas condiciones, que son realmente, realmente rápidas", comentó Djokovic, el hombre con más títulos de Grand Slam con 24. "El año pasado fue muy lento. Este año es como hielo”.

Después de quebrarle el saque a Vacherot para igualar el partido, volvió a quebrarlo al inicio del set decisivo para tomar impulso. Djokovic ganó en su segundo punto de partido con un gran golpe ganador de revés a dos manos paralelo a la línea desde el fondo de la cancha.

Ambos jugadores pidieron asistencia médica durante el segundo set: a Djokovic le dieron un masaje en el hombro derecho y a Vacherot le vendaron el tobillo izquierdo.

Más tarde el martes, el tercer preclasificado Ben Shelton enfrentaba al también zurdo Cameron Norrie en la segunda ronda. Shelton busca su 42da victoria de esta temporada para igualar el mejor total de su carrera.

El jugador estadounidense ha incorporado a su equipo a Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, con miras a la temporada de 202. Shelton ya aseguró su lugar en las Finales ATP del 15 al 22 de noviembre, junto con el número uno Alexander Zverev, Alcaraz y Daniil Medvedev.

Djokovic busca un lugar, pero aparece rezagado al ubicarse 11mo en la carrera. Necesita una actuación sólida, con apenas un torneo 250 restante en Estocolmo después de París.

En otros partidos de primera ronda el martes, el adolescente francés Moïse Kouame, uno de los favoritos del público en Roland Garros este año, perdió 6-3, 6-1 ante Nuno Borges, y Holger Rune, campeón de la edición de 2022, cayó 7-5, 6-4 frente al 12mo preclasificado Tommy Paul.

Rune todavía intenta recuperar su mejor nivel tras una lesión en el tendón de Aquiles. El danés de 23 años regresó a la competencia en septiembre y perdió ante Vacherot en los cuartos de final la semana pasada en Basilea.

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