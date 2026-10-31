Zverev cae en semifinales de Viena antes de llegar al primer puesto del ranking

Alexander Zverev no podrá coronar su ascenso a la cima del ranking de tenis con otro título después de que Alex de Minaur lo sorprendiera el sábado en las semifinales del Erste Bank Open.

De Minaur ganó 6-4, 1-6, 7-6 (4) tras tomar una ventaja temprana de 3-0 en el desempate decisivo para lograr una victoria que refuerza sus posibilidades de clasificarse a las Finales ATP, que cierran la temporada, el próximo mes.

Zverev reemplazará a Jannik Sinner como el jugador número 1 el lunes. El alemán será el 30.º jugador diferente en liderar el ranking y el número 1 debutante de mayor edad desde 1974, a los 29 años.

De Minaur se enfrentará a Carlos Alcaraz en la final el domingo después de que el español ganara 6-4, 7-6 (2) ante Daniil Medvedev en la otra semifinal.

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