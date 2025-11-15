Diezmados Pistons hilvanan 9no triunfo, 114-105 ante 76ers

Javonte Green anotó 21 puntos y Daniss Jenkins agregó 19 a la causa de los Pistons de Detroit, quienes hilvanaron su novena victoria, al superar el viernes 114-105 a los 76ers de Filadelfia, en un partido correspondiente también a la Copa NBA.

Los Pistons están en su racha de triunfos más larga desde una de diez en 2008, a pesar de jugar los últimos dos partidos sin varios jugadores clave. Cade Cunningham (cadera), Tobias Harris (tobillo), Ausar Thompson (tobillo) y Jalen Duren (tobillo) estuvieron entre los jugadores que no participaron contra Filadelfia.

Duncan Robinson anotó 15 unidades, mientras que Isaiah Stewart y Caris LeVert sumaron 14 cada uno.

Tyrese Maxey anotó 31 para liderar a los Sixers, que jugaron sin Joel Embiid (rodilla).

Detroit estaba cinco puntos abajo hasta que Jenkins encestó un triple desde media cancha al final del tercer cuarto. Los Pistons comenzaron el cuarto período con una racha de 10-2 para ponerse seis puntos arriba.

Maxey anotó seis tantos en el cuarto, pero ninguno de sus compañeros pudo arrancar y los Pistons tomaron una ventaja de 114-103 con una clavada de LeVert a 1:44 del final.

