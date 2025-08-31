Díaz dispara 2 jonrones y Padres vapulean 12-3 a Mellizos

El venezolano Elías Díaz disparó dos vuelacercas y los Padres de San Diego vapulearon el sábado 12-3 a los Mellizos de Minnesota.

El dominicano Ramón Laureano también conectó un jonrón por San Diego, que anotó 11 carreras contra los relevistas de Minnesota.

Otro quisqueyano, Manny Machado sumó dos hits para superar los 1.000 con los Padres. Conectó un sencillo impulsor en una séptima entrada de siete carreras de los Padres, que les dio una ventaja de 10-3.

Byron Buxton conectó un jonrón, en tanto que James Outman y Trevor Larnach consiguieron dos hits cada uno por los Mellizos.

El relevista cubano Adrián Morejón (11-4) lanzó una sexta entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria por los Padres, que comenzaron el día dos juegos detrás de los Dodgers, punteros del Oeste, y dos debajo de los Cachorros en la contienda por el primer puesto de comodín de la Liga Nacional.

El abridor de los Mellizos, Taj Bradley, permitió solo una carrera y un hit en cinco entradas. El jonrón de dos carreras de Buxton contra Nick Pivetta le dio a Minnesota una ventaja de 3-1 después de cinco entradas.

Pero el relevista Mick Abel (2-4), una de las adquisiciones principales de los Mellizos en su serie de canjes en el último día de plazo, rápidamente desperdició esa ventaja cuando los Padres pegaron tres hits, recibieron una base por bolas y aprovecharon un error para anotar dos veces en la sexta y empatar el duelo.

Abel luego permitió cuatro sencillos consecutivos para comenzar la séptima antes de ser retirado. Los Padres continuaron anotando siete carreras en la entrada, culminando con el segundo jonrón de Díaz en la noche.

Laureano conectó un jonrón de dos carreras en la octava.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis de 3-1 con una anotada, Machado de 4-2 con dos anotadas y una producida, Laureano de 5-2 con una anotada y tres impulsadas. Los venezolanos Luis Arráez de 4-1 con dos anotadas, Díaz de 5-2 con dos anotadas y tres producidas. El cubano José Iglesias de 5-0.