Devers y Lee conectan jonrones de 3 carreras para que Gigantes derroten 9-2 a Angelinos

Rafael Devers y Jung Hoo Lee conectaron jonrones de tres carreras, Robbie Ray lanzó seis entradas sin permitir anotación y los Gigantes de San Francisco doblegaron el sábado 9-2 a los Angelinos de Los Ángeles.

El dominicano Devers y Casey Schmitt abrieron la pizarra con sencillos impulsores en la tercera entrada antes de que Lee encontrara un sweeper y enviara la pelota a 365 pies, hasta las gradas del jardín derecho para ampliar la ventaja de los Gigantes a 5-0.

El venezolano Luis Arraez añadió un sencillo impulsor de una carrera en la cuarta, y Devers estiró la ventaja a 9-0 con su 22do jonrón de la temporada, el mayor número del equipo. El cuadrangular fue el tercero de Devers desde la pausa del Juego de Estrellas y el segundo en días consecutivos.

Ray (9-6) ponchó a cinco y permitió seis hits con apenas 80 lanzamientos antes de ser retirado del juego. En sus últimos siete compromisos, el zurdo de 34 años ha lanzado 43 1/3 entradas con una efectividad de 1,04 y marca de 4-0.

Ryan Johnson (2-5) permitió ocho carreras con ocho hits en 3 1/3 entradas por los Angelinos. El receptor Tyler Heineman lanzó una entrada de relevo sin permitir hits.

Mike Trout impulsó la primera carrera de Los Ángeles con un batazo para doble matanza con las bases llenas en la séptima. Trout, Zach Neto y Jo Adell fueron retirados del juego debido a la abultada diferencia.

Al dominicano Jose Siri le dieron base por bolas con las bases llenas en la novena entrada, lo que cerró la cuenta. _____

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