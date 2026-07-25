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El entrenador de los 49ers Kyle Shanahan se lesiona en choque; limitado al abrir el campamento

El entrenador de los 49ers de San Francisco, Kyle Shanahan, resultó herido en un accidente automovilístico a principios de este mes que limitará su participación al inicio del campamento de entrenamiento, anunció el sábado el equipo.

Shanahan sufrió una conmoción, se fracturó la nariz y varias costillas, y se lesionó las manos en el accidente, informó a The Associated Press una persona familiarizada con las lesiones, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a comentarlas.

El equipo describió las lesiones únicamente como que “no ponen en peligro la vida” y agradeció a los servicios de emergencia por su labor en el lugar del accidente la semana pasada.

Los Niners realizarán su primera práctica el domingo con el entrenador asistente y de la línea ofensiva, Chris Foerster, al frente del equipo, junto con los coordinadores Klay Kubiak, Raheem Morris y Brant Boyer.

Shanahan afronta su décima temporada como entrenador de los 49ers y es uno de los técnicos más valorados por su pericia ofensiva. San Francisco ha llegado dos veces al Super Bowl bajo su dirección, tras las temporadas de 2019 y 2023, y tuvo dos apariciones adicionales en el juego por el título de la NFC en las temporadas de 2021 y 2022.

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Shanahan tiene un récord de 91-72 en temporada regular y playoffs con los 49ers, lo que lo ubica tercero en la historia de la franquicia en victorias, detrás de George Seifert (108) y Bill Walsh (102).

El equipo superó lesiones importantes la temporada pasada para terminar 12-5 en la temporada regular y ganar un partido de playoffs, mientras Shanahan terminó quinto en la votación para el premio AP al Entrenador del Año de la NFL.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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