Salvador Pérez rompe el récord de jonrones de George Brett con los Reales de Kansas City

El venezolano Salvador Pérez conectó el jonrón número 318 de su carrera el sábado, y rompió el récord de franquicia de los Reales de Kansas City que tenía George Brett, con un batazo solitario ante los Tigres de Detroit.

Con los Reales abajo 2-1, Pérez abrió la séptima entrada con su cuadrangular de 401 pies ante Kyle Finnegan, por encima del bullpen de los Tigers en el jardín izquierdo. Fue su vuelacercas número 31 contra Detroit, solo por detrás de los 36 que ha conectado contra los Mellizos de Minnesota.

Pérez recibió una ovación del público en el Comerica Park después de que se anunció el récord.

Brett mantuvo el récord de la franquicia durante 40 años, tras superar a Amos Otis con su jonrón número 194 el 9 de abril de 1986.

Los 318 jonrones de Pérez con los Reales ocupan el tercer lugar entre los jugadores activos que han jugado únicamente para un equipo. Mike Trout suma 422 con los Angelinos de Los Ángeles y Aaron Judge tiene 385 con los Yankees de Nueva York.

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