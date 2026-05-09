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Devers pega jonrón y Ray luce en la loma para que Gigantes triunfen 5-2 sobre Piratas

PIRATAS-GIGANTES
PIRATAS-GIGANTES (AP)

Rafael Devers conectó un jonrón para respaldar seis sólidas entradas de labor de Robbie Ray, y los Gigantes de San Francisco derrotaron el viernes 5-2 a los Piratas de Pittsburgh.

La única carrera permitida por Ray (3-4) llegó en la segunda entrada, inaugurada por el dominicano Marcell Ozuna con el jonrón número 300 de su carrera para poner a Pittsburgh arriba 1-0.

El dominicano Devers pegó jonrón por cuarta vez esta temporada, ante Carmen Mlodzinski (2-3) en el comienzo de la parte baja para empatar el juego. Fue apenas el 24to jonrón de San Francisco en lo que va del año.

Ray otorgó boletos a tres bateadores consecutivos para llenar las bases con dos outs en la tercera entrada, pero ponchó al dominicano Oneil Cruz para mantener el empate. El zurdo permitió cuatro hits y cuatro boletos, y ponchó a siete.

Devers conectó un sencillo en la quinta y anotó con un hit del boricua Heliot Ramos con dos outs para darles a los Giants una ventaja de 2-1.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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