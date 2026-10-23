Brandon Woodruff entra al roster de Serie Mundial de los Cerveceros tras lesión de hombro

Brandon Woodruff ha entrado en el roster de los Cerveceros de Milwaukee para la Serie Mundial sin haber lanzado en un juego durante los últimos tres meses y medio.

Woodruff ocupó el lugar de Chad Patrick en el cuerpo de lanzadores de 13 hombres de Milwaukee. Los Cerveceros y los Rays de Tampa Bay presentaron el viernes sus rosters para la Serie Mundial antes de disputar el Juego 1 en Milwaukee.

Este es el paso más reciente en un notable regreso del dos veces All-Star, que esperaba someterse a una cirugía de hombro que hubierapuesto fin a su temporada el verano pasado. En cambio, el lanzador de 33 años tiene la oportunidad de lanzar en la Serie Mundial por primera vez.

“Significaría muchísimo. Por esto juego. Los playoffs son lo mío, por así decirlo. Me encanta esta época del año. Me encanta lanzar en los momentos grandes. Simplemente siento que estoy listo para esto”, comentó Woodruff el jueves sobre la posibilidad de estar en el roster de la Serie Mundial.

Woodruff ingresó a la lista de lesionados a inicios de mayo después de que una disminución en su velocidad lo llevó a abandonar un juego en la segunda entrada. Regresó a finales de junio, volvió a lidiar con otra caída de velocidad durante una apertura el 4 de julio en Arizona y no ha lanzado desde entonces.

Esperaba someterse a una cirugía de la cápsula anterior, un procedimiento similar al que se realizó hace tres años. Luego Woodruff se enteró de que la operación no sería necesaria, y desde entonces ha intentado volver a ponerse a punto con la esperanza de lanzar otra vez en octubre.

Woodruff señaló que se sintió bien después de realizar 23 lanzamientos en una sesión de práctica de bateo en vivo el martes. Aun así, esta decisión representa una gran apuesta.

Esta decisión representa un riesgo para los Cerveceros.

Un club puede solicitar permiso al comisionado para reemplazar a un jugador del roster activo por el resto de una serie si sufre una “lesión o dolencia aguda, no crónica (no una molestia recurrente con el paso del tiempo)”. Eso significa que los Cerveceros no podrían poner a alguien en el lugar de Woodruff si lo incluyen en el roster y él sufre una recaída del problema en el hombro.

La efectividad de 3.100 de por vida de Woodruff es la mejor en la historia de los Cerveceros entre quienes han lanzado al menos 500 entradas con el equipo. Incluso mientras lidiaba con sus caídas de velocidad esta temporada, Woodruff tuvo marca de 2-2 con una efectividad de 2,98 en nueve aperturas.

Tiene récord de 1-3 y efectividad de 3.18 en ocho apariciones de postemporada en su carrera.

Aunque los Cerveceros se han clasificado a la postemporada ocho veces en las últimas nueve temporadas, la última aparición de Woodruff en playoffs se remontaba a 2021 debido a una variedad de lesiones. Se sometió a una cirugía de hombro en el otoño de 2023 y no volvió a lanzar sino hasta julio de 2025. Una distensión en el dorsal ancho le impidió lanzar en los playoffs del año pasado.

“Es uno de los lanzadores más exitosos y dominantes en juegos grandes con los que he estado. Y también hay algunas limitaciones de reglas que tenemos que resolver con el tema de la salud”, dijo Matt Arnold, el presidente de operaciones de béisbol de los Cerveceros, el jueves. "Hay muchas incógnitas, pero obviamente la mejor versión de ese tipo es alguien a quien te encantaría tener en tu roster”.

Tampa Bay modificó su roster de lanzadores al incluir al zurdo Garrett Cleavinger en lugar del derecho Brody Hopkins. Los Rays tienen el mismo roster que utilizaron para su victoria en la serie divisional de la Liga Americana ante los Yankees de Nueva York Yankees.

Hopkins había ocupado el lugar de Cleavinger para la serie de Tampa Bay en el Campeonato de la Liga Americana contra los Guardianes de Cleveland. Aunque Cleavinger estuvo en el roster de la serie divisional, en realidad no lanzó en esa serie.

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