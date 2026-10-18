Texans vencen 34-31 a los Jaguars en Wembley con gol de campo de Fairbairn

Ka’imi Fairbairn pateó un gol de campo de 49 yardas cuando el tiempo expiraba, C.J. Stroud lanzó tres pases de touchdown y los Texans de Houston vencieron el domingo 34-31 a los Jaguars de Jacksonville en el resbaladizo césped del estadio de Wembley en Londres.

Cam Little empató el juego 31-31 con un gol de campo de 60 yardas con poco menos de dos minutos por jugar, después de que Travis Hunter interceptó un pase de Stroud en la zona de anotación.

Hunter también atrapó un pase de touchdown de 7 yardas en el otro extremo —con lo que se convirtió en apenas el quinto jugador en la era del Super Bowl, incluidos los playoffs, en anotar un touchdown e interceptar un pase en el mismo partido.

Marvin Harrison Jr. debutó con los Texans (2-4) y realizó tres recepciones, mientras Houston consiguió victorias consecutivas para recortar distancia frente a los Jaguars (4-2), líderes de la AFC Sur.

El ala cerrada Foster Moreau atrapó dos pases de touchdown de Stroud, quien además se conectó con Jaylin Noel para una anotación de 13 yardas en el tercer cuarto y tomar ventaja de 24-14.

Moreau anotó con un pase de touchdown de 6 yardas en el primer cuarto y con otro de 1 yarda justo antes del final de la primera mitad.

Las penalizaciones persiguieron a los Jaguars por tercera semana consecutiva. Fueron sancionados por tener demasiados hombres en el campo en una patada de despeje de Houston, lo que extendió una serie ofensiva de los Texans que terminó con el touchdown de Noel.

Trevor Lawrence lanzó cuatro pases de touchdown, incluidos dos para Bhayshul Tuten. Su pase de 1 yarda al ala cerrada novato Nate Boerkircher recortó la ventaja de Houston a 24-21.

Stroud completó 24 de 34 pases para 312 yardas, tres touchdowns y una intercepción, su primera de la temporada.

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