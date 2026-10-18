Mike McCarthy sale cojeando hacia la carpa médica al descanso ante Buccaneers

El entrenador de los Steelers de Pittsburgh, Mike McCarthy, pasó el descanso del partido del domingo contra los Buccaneers de Tampa Bay en la carpa médica, donde lo evaluaron por una aparente lesión en el tobillo.

McCarthy cojeaba al cruzar el campo en dirección al vestuario del equipo visitante en el Raymond James Stadium, antes de darse la vuelta y caminar lentamente hacia la carpa situada detrás de la banca de los Steelers. Regresó a la banda para la segunda mitad con los Steelers abajo 13-3.

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