Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Amanda Anisimova sorprende a Iga Swiatek en el US Open tras perder 6-0, 6-0 en la final de Wimbledon

Howard Fendrich
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 18:48 EDT
US OPEN-ANISIMOVA-SWIATEK
US OPEN-ANISIMOVA-SWIATEK (AP)

Amanda Anisimova sorprendió a Iga Swiatek al doblegarla 6-4, 6-3 en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos el miércoles, menos de dos meses después de caer ante la seis veces campeona de Grand Slam en la final de Wimbledon por una paliza de 6-0, 6-0.

Anisimova, octava cabeza de serie, de 24 años y quien nació en Nueva Jersey y creció en Florida, alcanzó su tercera semifinal de un torneo importante y la primera en Flushing Meadows.

Los potentes golpes y la compostura que Anisimova mostró en el estadio Arthur Ashe contra Swiatek, la número dos y campeona del Abierto de Estados Unidos en 2022, marcaron un contraste sorprendente con lo que sucedió en la cancha central del All England Club el 12 de julio.

Ese partido por el título duró solo 57 minutos, y Anisimova logró ganar apenas 24 puntos ese día, un total que superó aproximadamente a mitad del primer set esta vez. Anisimova lloró durante su discurso como subcampeona en la ceremonia de trofeos en Wimbledon.

Anisimova intentará el jueves alcanzar su segunda final consecutiva de un major. Se enfrentará a Naomi Osaka o Karolina Muchova en las semifinales.

Relacionados

_____

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in