Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Inglaterra disputará amistosos de preparación al Mundial en Florida ante Nueva Zelanda y Costa Rica

INGLATERRA
INGLATERRA (AP)

La selección de Inglaterra disputará partidos de preparación para el Mundial en Tampa y Orlando en junio, anunció la federación nacional el jueves.

El equipo de Thomas Tuchel se enfrentará a Nueva Zelanda en el Raymond James Stadium de Tampa, el 6 de junio, y a Costa Rica en el Inter&Co Stadium de Orlando, el 10 de junio.

Inglaterra se instalará en el sur de Florida para su preparación para el Mundial, que será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, durante junio y julio.

Su campamento base estará en Kansas City, Missouri, durante todo el torneo.

Inglaterra quedó en el Grupo L junto con Croacia, Ghana y Panamá. Sus partidos serán en Dallas, Boston y Nueva York/Nueva Jersey.

Relacionados

El Raymond James Stadium fue sede del Super Bowl LV en 2021 y es el estadio de los Buccaneers de Tampa Bay de la NFL.

El Orlando City de la MLS y el Orlando Pride de la NWSL juegan en el Inter&Co Stadium.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in