Inglaterra disputará amistosos de preparación al Mundial en Florida ante Nueva Zelanda y Costa Rica

La selección de Inglaterra disputará partidos de preparación para el Mundial en Tampa y Orlando en junio, anunció la federación nacional el jueves.

El equipo de Thomas Tuchel se enfrentará a Nueva Zelanda en el Raymond James Stadium de Tampa, el 6 de junio, y a Costa Rica en el Inter&Co Stadium de Orlando, el 10 de junio.

Inglaterra se instalará en el sur de Florida para su preparación para el Mundial, que será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, durante junio y julio.

Su campamento base estará en Kansas City, Missouri, durante todo el torneo.

Inglaterra quedó en el Grupo L junto con Croacia, Ghana y Panamá. Sus partidos serán en Dallas, Boston y Nueva York/Nueva Jersey.

El Raymond James Stadium fue sede del Super Bowl LV en 2021 y es el estadio de los Buccaneers de Tampa Bay de la NFL.

El Orlando City de la MLS y el Orlando Pride de la NWSL juegan en el Inter&Co Stadium.

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