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El sencillo decisivo de José Siri da a Angelinos triunfo 3-2 sobre Astros en 10 entradas

ASTROS-ANGELINOS
ASTROS-ANGELINOS (AP)

El dominicano José Siri conectó un sencillo decisivo en la 10ma entrada, Mike Trout y Logan O’Hoppe pegaron jonrones, y los Angelinos de Los Ángeles vencieron 3-2 a los Astros de Houston la noche del miércoles.

El abridor de los Angelinos, Reid Detmers, retiró a sus primeros 15 bateadores antes de que Shay Whitcomb conectara un jonrón abriendo la sexta. Chase Silseth relevó a Detmers para iniciar la octava y permitió un cuadrangular para abrir el episodio de Cam Smith que empató el juego 2-2.

Houston estuvo cerca de tomar la ventaja en la novena. El cubano Yordan Álvarez conectó un sencillo con dos outs y Christian Walker siguió con un doble que parecía impulsar a Álvarez. Pero los Angelinos impugnaron la decisión de quieto en el plato y fue revertida tras la revisión de la repetición.

El dominicano Bryan Abreu (2-3) entró a lanzar por los Astros en la 10ma y el bateador emergente Donovan Walton pegó un sencillo para abrir la entrada que movió al corredor automático Nick Madrigal de segunda base a tercera. Siri, enfrentando a uno de sus antiguos equipos, luego conectó un lanzamiento con cuenta de 0-2 al jardín izquierdo para remolcar a Madrigal.

Ryan Zeferjahn (3-3) trabajó una entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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