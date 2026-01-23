Estrella de la NBA enfrenta demanda por dañar departamento alquilado por mal uso de la lavandería

El escolta de los Golden State Warriors, Moses Moody, enfrenta una demanda presentada por su exarrendador, quien alega que el jugador de la NBA causó daños por miles de dólares en un condominio de San Francisco que alquiló al comienzo de su carrera, supuestamente debido a un mal uso del sistema de lavandería.

La demanda, presentada esta semana en un tribunal de reclamos menores por el propietario Amir Tabarrok, sostiene que Moody no utilizó la ventilación adecuada al lavar la ropa, lo que habría provocado serios daños por agua en los pisos de madera, techos, paredes y alfombras de la unidad ubicada en Mission Bay.

Además, en la denuncia se mencionan daños en interruptores eléctricos y marcos de ventanas, que según el propietario habrían sido causados por agujeros perforados en esas superficies.

Según la demanda, Moody alquiló el condominio ubicado en el séptimo piso desde 2021 —cuando fue seleccionado por los Warriors en el draft— hasta octubre de 2025, con un alquiler mensual de 6.495 dólares. Después de su salida, el propietario, Tabarrok, afirmó que encontró daños que estimó en 28.053,90 dólares.

Debido a los límites establecidos por el tribunal de reclamos menores, el arrendador solicita 12.500 dólares, el monto máximo permitido, además de aproximadamente 870 dólares correspondientes a renta impaga.

open image in gallery El exarrendador en San Francisco de Moses Moody (derecha) alega que la ventilación inadecuada de la lavandería del jugador de la NBA provocó graves daños por agua, y que se perforaron agujeros en los marcos de las ventanas y en los interruptores eléctricos del condominio ( Getty Images )

Moody, seleccionado en la primera ronda del draft de 2021 por los Warriors —en la 14.ª posición—, vive actualmente en la Millennium Tower, un edificio de lujo con 419 apartamentos ubicado en el centro de San Francisco. Cada departamento cuenta con pisos de madera y encimeras de mármol o cuarcita. Los alquileres van desde los 3.200 dólares mensuales para estudios hasta más de 18.000 en residencias de alto nivel en los pisos superiores.

Moody forma parte del plantel activo en la actual temporada de la NBA y obtuvo el campeonato nacional con los Warriors durante su año como novato.

Este año, el escolta recibirá 11,57 millones de dólares según los términos de su contrato. Actualmente, los Warriors tienen un récord de 25-21 y se ubican en la octava posición de la Conferencia Oeste.

open image in gallery Moody alquiló el condominio ubicado en el séptimo piso desde 2021 hasta octubre de 2025, con un alquiler mensual de 6.495 dólares ( Google Images )

Moody también muestra un interés creciente por el sector inmobiliario, ya que realizó prácticas en Shorenstein Properties, en San Francisco, durante el verano de 2024, y participó como inversionista en la empresa de tecnología inmobiliaria Drafted, según consta en la demanda.

The Independent se puso en contacto con representantes de Moses Moody, los Golden State Warriors y el propietario del departamento para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri