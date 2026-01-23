Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

El PSG regresa a la cima de la liga francesa tras vencer a Auxerre con gol postrero

PSG
PSG (AP)

Un gol de Bradley Barcola en el tramo final le dio al viernes al Paris Saint-Germain la victoria 1-0 ante el modesto Auxerre y regresar a la cima de la liga francesa.

Barcola rescató al visitante PSG cuando, con el partido encaminándose a un empate 0-0, culminó un contragolpe a los 79 minutos.

La defensa de Auxerre había frustrado los embates del reinante campeón de la Ligue 1. Auxerre no pudo ensayar un solo tiro a puerta en toda la noche en el Stade de L’Abbé-Deschamps.

El sexto gol de la temporada de Barcola coronó una excelente actuación, aunque el extremo tal vez se fue lamentando las ocasiones desperdiciadas que podrían haber asegurado los tres puntos antes.

La victoria dejó al PSG dos puntos por delante del sorprendente líder Lens, que el sábado enfrenta un difícil encuentro contra el Olympique de Marsella, tercero en la tabla.

Relacionados

Auxerre sigue penúltimo en la tabla por encima del colista Metz en virtud de una mejor diferencia de goles.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in