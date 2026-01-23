El PSG regresa a la cima de la liga francesa tras vencer a Auxerre con gol postrero

Un gol de Bradley Barcola en el tramo final le dio al viernes al Paris Saint-Germain la victoria 1-0 ante el modesto Auxerre y regresar a la cima de la liga francesa.

Barcola rescató al visitante PSG cuando, con el partido encaminándose a un empate 0-0, culminó un contragolpe a los 79 minutos.

La defensa de Auxerre había frustrado los embates del reinante campeón de la Ligue 1. Auxerre no pudo ensayar un solo tiro a puerta en toda la noche en el Stade de L’Abbé-Deschamps.

El sexto gol de la temporada de Barcola coronó una excelente actuación, aunque el extremo tal vez se fue lamentando las ocasiones desperdiciadas que podrían haber asegurado los tres puntos antes.

La victoria dejó al PSG dos puntos por delante del sorprendente líder Lens, que el sábado enfrenta un difícil encuentro contra el Olympique de Marsella, tercero en la tabla.

Auxerre sigue penúltimo en la tabla por encima del colista Metz en virtud de una mejor diferencia de goles.

