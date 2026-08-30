Leody Taveras impulsa 3 carreras y los Orioles vencen5-3 a Atléticos

El dominicano Leody Taveras salió de una mala racha de 0 de 12 con dos dobles y tres carreras impulsadas en la victoria el sábado 5-3 de los Orioles de Baltimore Orioles sobre los Atléticos.

Colton Cowser conectó su 13er jonrón de la temporada en la quinta entrada, mientras que Coby Mayo pegó un hit y anotó dos veces por los Orioles.

Shane Baz (5-14) lanzó 5 2/3 entradas, en las que permitió cinco hits y dos carreras. Ponchó a cuatro y dio tres bases por bolas. Baz había perdido previamente sus cinco decisiones en agosto, con ocho derrotas en total desde el 18 de junio. La última victoria del derecho fue 7-3 contra los Padres de San Diego el 12 de junio.

Los Orioles abrieron el marcador en la tercera entrada, cuando Taveras conectó un doble de terreno reglamentario ante el lanzador Jack Perkins (3-10) para remolcar a Mayo.

Baltimore, como equipo, ha conectado al menos un jonrón en 16 de sus últimos 17 juegos.

El novato de los A’s Henry Bolte conectó un hit en la tercera entrada y un doble en la séptima para llegar a 33 en agosto, la mayor cifra entre los novatos de las Grandes Ligas en el mes.

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