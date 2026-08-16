Delle Donne y Parker ingresan al Salón de la Fama del Baloncesto en la generación 2026

Las carreras de Elena Delle Donne y Candace Parker en la WNBA estuvieron entrelazadas con numerosos grandes momentos.

A partir del sábado por la noche, están unidas para siempre, inmortalizadas en el Museo y Salón de la Fama Naismith del Basquetbol como parte de la generación de 2026.

Las acompañaron la selección olímpica femenina de baloncesto de Estados Unidos de 1996, Chamique Holdsclaw, el jugador de la NBA Amar’e Stoudemire, el veterano árbitro Joey Crawford, los entrenadores Doc Rivers y Mike D’Antoni, y el estratega de Gonzaga Mark Few.

Delle Donne convirtió su discurso en una carta de amor al baloncesto, con todos los altibajos que enfrentó en su carrera. Pero siempre mantuvo la vida en perspectiva, gracias a su hermana mayor Lizzie, que es ciega y sorda.

“Ella nunca jugó frente a miles de personas, nunca recibió una ovación de pie", expresó Delle Donne, conteniendo las lágrimas. "Nunca la entrevistaron después de una gran victoria. Y, aun así, nunca he conocido a nadie más fuerte. Gracias a todos por mantenerme en marcha”.

Delle Donne ganó los premios de Jugadora Más Valiosa en 2015 y 2019, el segundo de ellos cuando condujo a las Mystics de Washington hacia su único campeonato de la WNBA.

Se convirtió en la primera jugadora en la historia de la liga en atinar más del 50% de sus tiros de campo, 40% desde detrás del arco de 3 puntos y 90% desde la línea de tiros libres.

Comenzó su discurso enviando un saludo al actor Larry David, quien estaba entre el público. Le comentó que esperaba que su discurso fuera “mucho, mucho, muy bueno", usando la frase característica de David. Rivers presentó a Delle Donne con él antes de la ceremonia.

Holdsclaw agradeció a todas sus excompañeras y entrenadores en su discurso. Fue más conocida por ayudar a Tennessee a ganar tres títulos consecutivos de 1996 a 1998, el primer equipo en lograrlo, bajo la dirección de la entrenadora del Salón de la Fama Pat Summitt.

Summitt murió en 2016 tras una batalla contra el Alzheimer.

“Una persona que desearía que estuviera aquí para presentarme es mi exigente y maravillosamente solidaria entrenadora universitaria, Pat Summitt", manifestó Holdsclaw. "La única e inigualable. La entrenadora Summitt me permitió crecer como jugadora y como persona. La extraño muchísimo”.

El equipo de Holdsclaw de 1998 consiguió la primera temporada invicta de Tennessee, con marca de 39-0, y las Lady Vols también establecieron en ese momento un récord de la NCAA con la mayor cantidad de victorias en una temporada. Holdsclaw luego tuvo una carrera de 11 años en la WNBA.

También agradeció al equipo olímpico de 1996, al señalar que tenía afiches de sus jugadoras en la pared cuando estaba en la secundaria.

Ese equipo ayudó a iniciar el dominio olímpico de 30 años de las estadounidenses, que ha visto a Estados Unidos ganar ocho medallas de oro consecutivas.

Few es el entrenador de Gonzaga desde 1999 y lo ha llevado al Torneo de la NCAA todos los años. Ha ganado numerosos campeonatos de la West Coast Conference y llegó al partido por el título de la NCAA en dos ocasiones.

“¡Qué momento tan loco e irreal para mí!", expresó Few. "¡El pueblo en el que crecí tenía una población de 1.500 personas y tenía un solo semáforo. Estar de pie donde estoy hoy es absolutamente alucinante”.

Crawford arbitró más de 2.500 partidos de temporada regular en la NBA, casi 400 más en la postemporada y 50 de esos fueron en las Finales de la NBA durante su carrera de 39 años. Contó que por primera vez soñó con arbitrar en la NBA cuando era adolescente e hizo todo lo que pudo para que eso fuera posible.

D’Antoni realmente se consolidó como jugador y entrenador en Italia antes de regresar a la NBA. Desarrolló un estilo de juego de ritmo rápido con los Suns de Phoenix, liderados por el también exaltado Stoudemire.

El exentrenador agradeció a su esposa, de quien dijo que era la más emocionada por la incorporación del equipo de 1996.

“Eres una de las mayores defensoras del baloncesto femenino. Alguien le regaló un anillo de campeonato de las Phoenix Mercury", señaló. "Me recuerda que al menos alguien en nuestra casa consiguió un anillo”.

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El redactor de baloncesto de AP Doug Feinberg contribuyó a esta historia.

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