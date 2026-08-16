Con 68, Scheffler toma ventaja de 2 golpes sobre Burns e Im en Memphis

Scottie Scheffler se serenó tras un comienzo complicado para firmar el sábado una tarjeta de 68, 2 bajo par, lo que le dio una ventaja de dos golpes sobre Sam Burns y Sungjae Im en el FedEx St. Jude Championship.

Para este domingo, se anticipa una ronda final en la que hay muchísimo en juego de arriba abajo en la clasificación.

Scheffler intenta cortar una racha de cinco segundos puestos y otros cinco resultados entre los cuatro primeros desde su única victoria este año, lograda en su primer torneo de 2026.

Marcha con un acumulado de 13 bajo par (197) y estará en el grupo final con Burns, su amigo más cercano en el golf, quien volvió a meterse en la pelea con un 62.

El año de Burns ha estado marcado por quedarse cerca en el US Open y el Abierto Británico, sin victorias de las cuales jactarse.

Será la primera vez que jueguen emparejados en el grupo final.

“Siempre es un poco raro, porque quiero muchísimo que a él le vaya bien y creo que él quiere lo mismo para mí", expresó Scheffler. "Mañana saldremos ahí, jugaremos nuestro juego y veremos dónde terminan las cosas al final del día. Será competencia como siempre.

“Será divertido estar ahí con mi amigo, pero al mismo tiempo también es un poco raro”.

Y no son sólo ellos dos. Im firmó un 67 y quedó empatado con Burns con 11 bajo par (199). Los siguientes más cercanos a Scheffler fueron el campeón de la FedEx Cup Tommy Fleetwood (68) y Jake Knapp (67), ambos a cinco golpes.

Jordan Spieth dio otro paso atrás y se preparó para otro domingo en el TPC Southwind cargado de mucha tensión. Spieth está en el puesto 54 de la FedEx Cup, y sólo los 50 primeros avanzan al BMW Championship la próxima semana en los playoffs.

El top 50 es el número mágico esta semana porque esos jugadores tienen asegurado entrar en todos los eventos “signature” de 20 millones de dólares el próximo año. Spieth, que abrió con 65, no hizo un birdiesino hasta el hoyo 11 en su ronda de 72, que lo hizo caer de un empate por el quinto puesto a compartir el 19no, lo que, según las proyecciones, lo dejaría fuera del top 50.

No es el único. Brian Harman llegó en el puesto 65 y firmó 69. Estaba empatado en el sexto lugar y necesitaba subir algunos puestos para avanzar.

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