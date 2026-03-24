Pinheiro Braathen hace historia para Brasil al proclamarse campeón del gigante de la Copa del Mundo

El campeón olímpico Lucas Pinheiro Braathen sumó el martes el título de la temporada del eslalon gigante de la Copa del Mundo en una campaña deslumbrante para el esquiador brasileño.

Pinheiro Braathen, quien compitió en la pista donde creció, protegió la ventaja de la primera manga y terminó 0,58 segundos por delante de Loïc Meillard, quien se habría quedado con el título de la temporada si Pinheiro Braathen no hubiera logrado completar la prueba.

Pinheiro Braathen se proclamó campeón de la temporada en 2023 cuando esquiaba para Noruega, y meses después rompió con la federación nacional de esquí en una disputa por patrocinio. Eso lo empujó a competir por el país de origen de su madre, después de pasar toda una temporada sin participar.

Al inicio de la competencia el martes, el suizo Marco Odermatt lideraba la clasificación del eslalon gigante, pero no logró completar su primera manga.

Pinheiro Braathen, de 25 años, esquió con absoluta serenidad para conquistar un título que en ningún momento pareció estar en riesgo.

Al ver su tiempo ganador, saludó a los aficionados levantando el dedo índice derecho y esquiando lentamente hacia un grupo de fotógrafos, y gritó de alegría. Luego se giró para mirar a la cámara de televisión en el área de meta y exclamó: “¡Vamos!”.

En el tercer lugar quedó Atle Lie McGrath, amigo de la infancia de Pinheiro Braathen, a 0,87.

La temporada masculina de la Copa del Mundo termina el miércoles, con el título del eslalon en juego. McGrath, nacido en Vermont, encabeza la clasificación, con Pinheiro Braathen como su rival más cercano.

Odermatt ya aseguró los títulos de la temporada de la Copa del Mundo en descenso, super G y la general, pero no pudo retener su título de eslalon gigante.

En las últimas semanas, la estrella suiza ha parecido exhausto y no disfrutó la nieve más blanda, de tipo primaveral, típica de los trazados de la Copa del Mundo en marzo. La temperatura era de 7 grados (44 F) cuando comenzó la segunda manga a las 12:30 de la tarde, hora local.

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