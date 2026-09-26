DeGrom se derrumba con 8 carreras limpias y los Rangers caen 10-2 ante los Mellizos

Jacob deGrom igualó un máximo de su carrera al permitir ocho carreras limpias el viernes y los Rangers de Texas volvieron a tropezar en la carrera por el Oeste de la Liga Americana con una derrota 10-2 ante los Mellizos de Minnesota.

Texas (79-81) comenzó la noche empatado con Houston, que tiene el desempate a su favor. Los Astros jugaron más tarde el viernes en casa de los Atléticos.

Tras recibir una ventaja de 2-0, deGrom (11-11) permitió seis carreras en la segunda entrada y dos más en la cuarta. Toleró ocho imparables y otorgó tres bases por bolas, además de ponchar a cinco en cuatro episodios. Es la cuarta vez que deGrom recibe ocho carreras limpias en un juego.

Luke Keaschall conectó cuatro hits, incluidos un doble y un triple, e impulsó tres carreras por los Mellizos. Kody Clemens se fue de 4-3 y conectó su 27mo jonrón de la temporada, el mayor de su equipo, en la sexta entrada.

El abridor de los Mellizos, Joe Ryan (7-10), permitió dos carreras y cuatro imparables, con ocho ponches en seis innings.

Corey Seager bateó un sencillo impulsor de carrera y Wyatt Langford produjo una carrera con un rodado, mientras los Rangers aprovecharon que dos bateadores fueron golpeados por lanzamientos en la primera entrada.

Royce Lewis pegó un sencillo de dos carreras que empató el juego en la segunda entrada, y Ryan Kreidler remolcó la carrera de la ventaja con un toque de bola de squeeze de seguridad que se convirtió en sencillo cuando nadie cubrió la primera base. Keaschall conectó un triple que impulsó dos carreras más antes de anotar con un lanzamiento descontrolado de deGrom. ___

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