Spence 3 jonrones y Astros vencen 7-5 a Atléticos para seguir vivos

Lucas Spence conectó los primeros tres jonrones de su carrera en las Grandes Ligas, Christian Walker y el mexicano Isaac Paredes también se volaron la barda, y los Astros de Houston resistieron la noche del jueves para vencer 7-5 a los Atléticos.

Houston (79-80) sigue empatado con los Rangers de Texas en el liderato del Oeste de la Liga Americana, con tres juegos restantes en la temporada regular para ambos equipos. Los Astros tienen el desempate con marca de 9-4 contra Texas este año.

Spence conectó su segundo jonrón del juego en la séptima entrada, un batazo de 387 pies, para darle a Houston ventaja de 5-4.

Walker siguió con su 27mo de la temporada en la octava antes de que Spence cerrara la cuenta con su tercero del juego en la novena. Spence, a quien los Astros subieron el miércoles, tenía apenas 40 turnos al bate en Grandes Ligas antes del juego.

El novato dominicano de los Astros Miguel Ullola (2-0) lanzó tres entradas de relevo sin permitir carreras después de que el abridor Peter Lambert cediera cuatro carreras con seis hits en 2 2/3 entradas. El dominicano Bryan Abreu permitió un hit en los últimos 1 1/3 episodios para apuntarse su noveno salvamento.

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