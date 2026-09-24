Mets nombran a Derek Falvey como asesor principal de operaciones de béisbol

Los Mets de Nueva York nombraron el jueves Derek Falvey como asesor principal de operaciones de béisbol, una contratación que se concretó ocho meses después de un acuerdo mutuo con los Mellizos de Minnesota para dejar esa organización tras casi una década.

En Nueva York, Falvey reportará directamente a David Stearns, presidente de operaciones de béisbol de los Mets.

“A lo largo de su carrera, Derek se ha distinguido como uno de los ejecutivos más respetados de nuestro deporte. Su experiencia en todo el espectro de funciones de las operaciones de béisbol y su familiaridad con liderar una organización serán una gran incorporación a nuestro grupo”, dijo Stearns.

Falvey fue vicepresidente ejecutivo y director principal de béisbol de los Mellizos de 2016 a 2019, y luego se convirtió en presidente de operaciones de béisbol en 2019. Minnesota se clasificó a los playoffs cuatro veces durante su gestión.

Su salida de los Mellizos en enero pasado se produjo después de un cambio de control de la franquicia administrada por la familia, cuando Tom Pohlad asumió como presidente ejecutivo del equipo.

“Me entusiasma unirme a los Mets de Nueva York y formar parte de una franquicia que significa tanto para tanta gente. A lo largo de mis conversaciones con la organización, lo que destacó fueron las altas expectativas y el compromiso de ganar en todos los niveles", dijo Falvey. "Lo que siempre me ha gustado más de este juego es ser parte de un equipo, y espero aportar mis experiencias y contribuir a este grupo de cualquier manera que pueda”.

Los Mets, que a principios de esta semana nombraron a Andy Green su mánager de tiempo completo con un contrato de tres años, también ascendieron a Kris Gross a subgerente general de scouting.

Gross se unió a los Mets hace tres años para supervisar las tareas de scouting amateur. Antes de esta temporada, los Mets añadieron a sus funciones la supervisión del scouting internacional.

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