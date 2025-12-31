Stay up to date with notifications from The Independent

Iowa vence 34-27 a Vanderbilt tras frenar su remontada en el ReliaQuest Bowl

Corey Long
RELIAQUEST BOWL (AP)

Mark Gronowski lanzó dos pases de touchdown y corrió para otro para llevar a Iowa a una victoria de 34-27 sobre el No. 13 Vanderbilt en el ReliaQuest Bowl el miércoles.

Gronowski completó 16 de 22 pases para 212 yardas, lanzando pases de touchdown de diez y 21 yardas a Reece Vander Zee y DJ Vonnahme, respectivamente, mientras Iowa tomaba una ventaja de 21-tres al inicio del tercer cuarto.

Vanderbilt (10-3) se recuperó con Diego Pavia. El subcampeón del Trofeo Heisman lanzó un pase de touchdown de 75 yardas a Tre Richardson y otro de 16 yardas a Joseph McVay para acercar a los Commodores a 24-17.

Los equipos intercambiaron anotaciones al inicio del cuarto cuarto, con Gronowski aumentando la ventaja a 31-17 con una carrera de uno yarda y Pavia respondiendo con una carrera de touchdown de 11 yardas.

Iowa (9-4) amplió la ventaja nuevamente a doble dígito con un gol de campo de 44 yardas de Drew Stevens para culminar una serie de 13 jugadas y 49 yardas que tomó más de siete minutos. Vanderbilt respondió con un gol de campo de 37 yardas de Brock Taylor para poner el marcador 34-27, pero Iowa pudo cerrar el juego con Xavier Williams corriendo 11 yardas en una tercera y uno con 1:55 restantes y los Commodores sin tiempos fuera.

Pavia terminó con 347 yardas por pase. Richardson atrapó seis pases para 127 yardas y Junior Sherrill tuvo ocho recepciones para 123 yardas para Vanderbilt.

Vonnahme lideró a los Hawkeyes con siete recepciones para 146 yardas y Kamari Moulton corrió para 95 yardas y un touchdown. Gronowski tuvo 54 yardas por tierra.

Recibe alertas de encuestas y actualizaciones sobre el AP Top 25 durante toda la temporada. Regístrate aquí y aquí (aplicación móvil de AP News). Fútbol americano universitario de AP: https://apnews.com/hub/ap-top-25-college-football-poll y https://apnews.com/hub/college-football

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

