Canasta de Banchero en los últimos segundos da victoria 112-110 al Magic sobre Pacers

MAGIC PACERS (AP)

Paolo Banchero anotó 29 puntos y consiguió diez rebotes, además de encestar la canasta decisiva con 7.5 segundos restantes, mientras el Magic de Orlando se recuperó de un déficit de diez puntos en el tercer cuarto y venció a Indiana 112-110 el miércoles, enviando a los Pacers a su décima derrota consecutiva.

Mientras el reloj se agotaba en el tiempo reglamentario, Banchero superó a Aaron Nesmith y encestó un tiro de 11 pies para la canasta final en un juego que incluyó 12 empates y 11 cambios de liderazgo. El ala-pívot terminó con 12 de 21 en tiros de campo y cinco de siete en la línea de tiros libres.

Nesmith falló un potencial triple decisivo con tres.uno segundos restantes.

Desmond Bane de Orlando anotó 18 puntos, Anthony Black agregó 15 y el ex pívot de los Pacers, Goga Bitadze, sumó 14.

El Magic (19-15), que ha estado sin su máximo anotador Franz Wagner (22.siete puntos por juego) desde el siete de diciembre debido a un esguince de tobillo alto, dio la bienvenida de nuevo al base Jalen Suggs tras una ausencia de siete juegos por un problema de cadera. Suggs anotó 11 puntos y dio tres asistencias.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

