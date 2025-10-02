Coco Gauff vence a Eva Lys y se cita con Amanda Anisimova en semis del Abierto de China

La campeona defensora Coco Gauff alcanzó las semifinales del Abierto de China por tercer año consecutivo después de neutralizar la potencia de Eva Lys, imponiéndose el jueves por 6-3, 6-4.

Gauff, segunda cabeza de serie, tuvo problemas con su servicio y concedió siete oportunidades de quiebre en Beijing. Pero Lys, una jugadora alemana que busca su primer título de la WTA, solo pudo convertir tres de ellas y perdió su propio servicio cinco veces contra la campeona del Abierto de Francia.

“Es una rival tenaz, metió algunos tiros increíbles sobre la marcha”, comentó Gauff. "Traté de mantenerme lo más agresiva posible. Solo manteniendo la confianza en mi juego y no siendo demasiado pasiva".

Gauff se medirán en semifinales contra su compatriota estadounidense Amanda Anisimova. La tercera cabeza de serie, subcampeona de Wimbledon y del Abierto de Estados Unido, remontó para derrotar 6-7 (4), 6-3, 6-4 a la número seis Jasmine Paolini, quien recientemente ayudó a Italia a defender con éxito la Copa Billie Jean King.

