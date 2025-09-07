Defensa de los Bengals lidera la victoria 17-16 sobre los Browns en día inaugural

La defensa de Cincinnati logró dos pérdidas de balón en la segunda mitad, incluyendo una intercepción de DJ Turner con 1:24 restante, y los Bengals se mantuvieron el domingo para una victoria de 17-16 sobre los Browns de Cleveland.

Los Bengals, jugando su primer partido bajo el nuevo coordinador defensivo Al Golden, lograron las jugadas cruciales en un día en que la ofensiva se tambaleó en la segunda mitad.

Cincinnati, que ganó un partido inaugural por primera vez desde 2021, también se benefició de que el nuevo pateador de Cleveland, Andre Szmyt, fallara un par de patadas en la segunda mitad.

Joe Burrow completó 14 de 23 pases para 113 yardas y un touchdown, mientras que Ja'Marr Chase tuvo solo dos recepciones para 26 yardas. Noah Fant tuvo cuatro recepciones para 26 yardas, incluyendo una recepción de touchdown de uno yarda con 4:18 restantes en la primera mitad.

Los Browns superaron a los Bengals 327-141 y tuvieron el balón durante casi 36 minutos, pero no fue suficiente.

Joe Flacco de Cleveland completó 31 de 45 pases para 290 yardas con un touchdown y dos intercepciones.

