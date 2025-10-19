Defensa de Allen domina ante su exequipo y Bears vencen 26-14 a Saints para su cuarta victoria

La defensa de Dennis Allen dominó a su antiguo equipo, y los Bears de Chicago vencieron el domingo 26-14 a los Saints de Nueva Orleans para su cuarta victoria consecutiva.

Allen, el coordinador defensivo de los Bears, tuvo que estar satisfecho con lo que vio en su primer juego contra los Saints desde que lo despidieron como entrenador en jefe a mitad de la temporada pasada después de dos años y medio. Los Bears forzaron cuatro pérdidas de balón y capturaron a Spencer Rattler cuatro veces.

New Orleans (1-6) continuó con su peor inicio desde que comenzó 1-7 en 1999 bajo el entonces entrenador Mike Ditka, el miembro del Salón de la Fama y entrenador ganador del Super Bowl con los Bears.

Williams completó 15 de 26 pases para 172 yardas y una intercepción. Pero Chicago recibió grandes contribuciones de los corredores.

D’Andre Swift, tras un juego de 108 yardas contra Washington, corrió para un máximo de temporada de 124 yardas y un touchdown.

El novato Kyle Monangai añadió un récord personal de 81 yardas y un touchdown, ayudando a Chicago a detener una racha de ocho derrotas consecutivas contra los Saints. No habían vencido a New Orleans desde 2008.

Rattler completó 20 de 32 pases para 233 yardas mientras lanzaba tres intercepciones.

Chris Olave atrapó cinco pases para 98 yardas y dos touchdowns.

