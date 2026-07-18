Julio Rodríguez, de los Marineros, volvería a la alineación el sábado

El dominicano Julio Rodríguez, el jardinero central de Seattle que fue colocado en la lista de lesionados de siete días el 3 de julio debido a una conmoción cerebral, tiene previsto regresar a la alineación de los Marineros el sábado contra los Gigantes de San Francisco.

Rodríguez fue golpeado por una pelota en la parte posterior de la cabeza en una victoria por 1-0 sobre los Angelinos de Los Ángeles el 2 de julio. El gerente general Justin Hollander indicó que participó en ejercicios previos al juego, corrió las bases y estaba previsto que el viernes hiciera swings contra una máquina de pitcheo.

“Han pasado un par de semanas; no ha hecho muchas de las cosas que necesitas hacer en términos de una rutina completa previa al juego, una activación completa, ese tipo de cosas. Así que veremos dónde está después de hoy”, comentó Hollander.

“Me gustaría pensar que estará listo para mañana, pero no lo sé, y simplemente veremos cómo se siente después de la rutina completa previa al juego de hoy”, añadió.

El dominicano Victor Robles fue titular en lugar de Rodríguez la noche del viernes y bateó octavo.

Rodríguez, seleccionado tres veces al Juego de Estrellas, disputó la temporada pasada un récord personal de 160 juegos. Esta temporada había participado en 87 encuentros, con promedio de .259, 15 dobles, 14 jonrones, 40 carreras impulsadas y 12 bases robadas.

Mientras tanto, el utility All-Star Brendan Donovan inició el viernes una asignación de rehabilitación con Triple-A Tacoma. Donovan fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por una distensión muscular en la ingle izquierda en mayo.

El jugador de 29 años apareció el miércoles en un juego con el equipo de los Marineros de la Arizona Complex League, y se fue de 3-0 con tres ponches y una base por bolas.

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