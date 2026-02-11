De Zerbi deja de ser el técnico de Marsella tras humillante derrota 5-0 ante el PSG

Roberto De Zerbi fue destituido como técnico del Olympique de Marsella tras sufrir una humillante derrota 5-0 ante el Paris Saint-Germain en el clásico del fútbol francés.

El Marsella, nueve veces campeón de Francia, informó a primera hora del miércoles que la salida del entrenador italiano fue una decisión tomada “de mutuo acuerdo”.

La contundente derrota el domingo en el Parque de los Príncipes permitió al campeón vigente PSG restablecer su ventaja de dos puntos sobre Lens después de 21 jornadas. El Marsella quedó en el cuarto lugar tras el revés.

La salida de De Zerbi se sumó a otro fiasco: la derrota 3-0 ante Club Brujas, hace dos semanas, la cual provocó la eliminación del Marsella de la Liga de Campeones.

De Zerbi, quien se había disculpado con los hinchas del Marsella tras la derrota contra su acérrimo rival PSG, llegó al club en 2024 después de dos temporadas al mando del Brighton de la Liga Premier. Después de modificar el estilo de juego en su primera temporada en el sur de Francia, sus recientes decisiones habían dejado perplejos a muchos observadores.

“Tras consultas que involucraron a todas las partes interesadas en la dirección del club —el propietario, presidente, director de fútbol y entrenador principal— se decidió optar por un cambio en la dirección del primer equipo”, dijo el Marsella. "Esta fue una decisión colectiva y difícil, tomada tras una consideración exhaustiva, en el mejor interés del club y para abordar los desafíos deportivos del final de la temporada”.

De Zerbi llevó al Marsella a un segundo lugar la temporada pasada. El Marsella no anunció de inmediato un reemplazo para De Zerbi antes del partido de liga del sábado contra Estrasburgo.

Desde que el propietario estadounidense Frank McCourt compró el Marsella en 2016, el antiguo gigante del fútbol francés no ha logrado encontrar ninguna forma de estabilidad, con una sucesión de entrenadores y crisis que a veces se tornaron violentas.

El Marsella dominó el fútbol doméstico a finales de los años 1980 y principios de los 1990. Fue el único equipo francés en ganar la Liga de Campeones antes de que el PSG se consagró el año pasado. No ha ganado su propio título de liga desde 2010.

