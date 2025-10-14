Lewandowski fuera por lesión muscular y podría perderse el clásico contra el Real Madrid

El delantero del Barcelona, Robert Lewandowski, regresó del parón internacional con una lesión en el isquiotibial izquierdo que podría impedirle jugar el clásico de la liga española contra el Real Madrid la próxima semana.

Barcelona informó el martes que el próximo partido de Lewandowski dependerá de la rapidez con la que se recupere, pero los medios españoles dijeron que probablemente no estaría en forma a tiempo para el partido del 26 de octubre ante el Real Madrid.

Barcelona está a dos puntos de Madrid después de ocho jornadas.

Lewandowski anotó el segundo gol de Polonia en la victoria del domingo 2-0 sobre Lituania en la clasificación europea para la Copa del Mundo 2026. El delantero jugó todo el partido.

Lewandowski tiene cuatro goles en nueve apariciones con el Barcelona esta temporada. También tiene dos goles con Polonia.

El delantero del Barcelona Ferran Torres también está lidiando con un problema en el isquiotibial.

