De La Cruz pega un jonrón de 2 carreras y los Rojos aplazan festejo de Dodgers al ganar 6-2

Elly De La Cruz conectó un jonrón de dos carreras y los Rojos de Cincinnati, al menos de manera temporal, evitaron que los Dodgers de Los Ángeles aseguraran el título de la División Oeste de la Liga Nacional con una victoria por 6-2 la noche del miércoles.

Los Dodgers (92-60) necesitaban ganar o que San Diego perdiera para conquistar su quinta corona divisional consecutiva y la 13ra en 14 temporadas. Los Padres jugaban en Colorado más tarde el miércoles.

El zurdo Blake Snell abrió por los Dodgers, pero salió del juego después de una entrada por rigidez en la ingle izquierda. Snell, quien lanzó un juego sin hits con los Gigantes en su última aparición en el Great American Ball Park, enfrentó a tres bateadores, permitió un imparable y ponchó a uno en 19 lanzamientos.

Blake Treinen tomó el relevo en la segunda entrada como el primero de seis relevistas utilizados por Los Ángeles.

Mookie Betts conectó un sencillo ante Andrew Abbott en la tercera y anotó con un doble de Will Smith para poner a los Dodgers arriba 1-0. Abbott permitió una carrera con tres hits y otorgó cinco bases por bolas en 4 2/3 entradas. Tejay Antone (3-2), el tercero de seis lanzadores de Cincinnati, consiguió el último out de la sexta.

El jonrón del dominicano De La Cruz ante Seth Halvorsen (1-2), su 28vo de la temporada, puso a los Rojos al frente 2-1 en la tercera. Fue el quinto cuadrangular de De La Cruz contra los Dodgers esta temporada, la mayor cantidad de cualquier jugador rival.

Los Dodgers dejaron a 12 corredores en base y se fueron de 11-0 con corredores en posición de anotar. ___

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