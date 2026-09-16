Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Jump to content

El zurdo Blake Snell sale después de una entrada con los Dodgers por tirón en la ingle

AP Noticias
DODGERS-SNELL
DODGERS-SNELL (AP)

El zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, Blake Snell, abandonó su apertura la noche del miércoles contra los Rojos de Cincinnati después de una entrada debido a rigidez en la ingle izquierda.

Snell comenzó la temporada en la lista de lesionados por una inflamación en el hombro izquierdo. Se sometió a una cirugía en mayo para retirar cuerpos sueltos y espolones óseos del codo izquierdo.

Permitió un sencillo a Sal Stewart y ponchó a un bateador en la primera entrada. Stewart fue sorprendido fuera de base para terminar la entrada. Snell realizó 19 lanzamientos, 10 en zona de strike.

Los Dodgers podrían asegurar el título de la División Oeste de la Liga Nacional el miércoles. Ya aseguraron su 14ta clasificación consecutiva a la postemporada.

___

Relacionados

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in