De disparos a la Copa Africana, jugadores sudaneses soportan la guerra para llevar esperanza

Cuando el jugador sudanés Ammar Taifour escuchó por primera vez disparos fuera de su habitación de hotel, se encogió de hombros y volvió a dormir. Tenía un partido de fútbol que jugar.

Pero horas después, los disparos estallaron de nuevo y hombres armados rodearon el hotel en Omdurman, en el centro de Sudán, tratando de tomar el control del área. Taifour, un mediocampista estadounidense-sudanés de 28 años, no se dio cuenta de que los disparos marcaban el comienzo de una guerra brutal que cobraría decenas de miles de vidas y desplazaría a millones.

“Los vimos desde las ventanas alrededor del hotel sosteniendo armas. Estaban disparando a aviones del ejército. Fue completamente inesperado”, señaló Taifour esta semana a The Associated Press en la Copa Africana de Naciones.

Taifour y sus compañeros de equipo, entrenadores y personal médico quedaron atrapados dentro del hotel durante más de dos días, mientras las reservas de comida y agua se agotaban. Solo se fueron después de que los hombres armados se retiraron, y Taifour voló de regreso a Estados Unidos, dejando su carrera en Sudán atrás mientras buscaba un nuevo equipo.

Su experiencia refleja la de otros jugadores sudaneses obligados a huir del país, dejando a familiares atrás en la nación africana devastada por la guerra mientras intentan seguir carreras futbolísticas al más alto nivel.

Una guerra brutal

La guerra en Sudán fue calificada por la ONU como la peor crisis humanitaria del mundo. Estalló en abril de 2023 cuando una lucha de poder entre el ejército y las poderosas Fuerzas de Apoyo Rápido paramilitares se convirtió en un enfrentamiento abierto, con asesinatos masivos y violaciones generalizadas, y violencia motivada por motivos étnicos.

El conflicto ha matado a más de 40.000 personas según cifras de la ONU, pero los grupos de ayuda dicen que el número real podría ser muchas veces mayor. Más de 14 millones de personas han sido desplazadas, mientras los brotes de enfermedades y el hambre se extienden en partes del país.

Pero el equipo nacional sudanés, conocido como los Halcones de Jediane, está perseverando, y se clasificó para la Copa Africana a pesar de entrenar y jugar cada partido de clasificación en el extranjero. Sudán incluso derrotó a Ghana, negando al gigante africano la clasificación para el torneo de cuatro semanas.

Símbolo de esperanza

Para muchos sudaneses, el equipo se ha convertido en un símbolo de esperanza y unidad y una rara fuente de alegría para escapar de las dificultades de la guerra. Antes del partido inaugural de su equipo contra Argelia en la capital marroquí Rabat, los seguidores sudaneses estallaron en celebración, ondeando banderas nacionales y tocando bocinas de automóviles. Cientos corearon “¡Sudán!” y bailaron mientras se dirigían a los estadios y zonas de aficionados.

“La guerra ha destruido muchas partes del país y ha matado a demasiadas personas inocentes. Jugar y ganar partidos trae felicidad a nuestra gente en casa. Estamos tratando de plantar una pequeña semilla de una sonrisa en ellos, a pesar de las dificultades que están soportando”, dijo el jugador del equipo nacional Mohamed Abuaagla a la AP.

Los propios jugadores han enfrentado muchos desafíos. Con la liga suspendida debido a la guerra, los jugadores se vieron obligados a jugar en el extranjero, a menudo en la vecina Libia.

Los dos clubes más grandes de Sudán, Al Merrikh y Al Hilal, compiten en la liga de Ruanda. Anteriormente, jugaron en el campeonato de Mauritania, con Al Hilal ganándolo. El año pasado, la Asociación de Fútbol de Sudán organizó lo que llamó una “liga de élite”, una competencia de ocho equipos que duró menos de un mes.

Abuaagla perdió a su tío durante la guerra.

“Estaba enfermo, pero no pudimos llevarlo a un hospital porque todos estaban deteriorados por los combates”, dijo Abuaagla, luchando contra las lágrimas.

Ambos jugadores dijeron que la guerra es una fuerza impulsora para los jugadores sudaneses en el campo. Llevan el peso de la lucha de sus compatriotas, ya sea en casa o en el extranjero, y sienten una mayor responsabilidad de representar a Sudán ahora más que nunca.

Algo para celebrar

Los sudaneses se unen detrás de su equipo porque sirve como un símbolo apolítico del país, dijo el analista de riesgos políticos y de seguridad Thomas O’Donoghue a la AP. Puede unir a la gente y recordarles algo que vale la pena celebrar, dijo.

“Pero no creo que el equipo de fútbol por sí solo pueda empujar a las partes en conflicto hacia un alto el fuego o una mediación”, dijo O’Donoghue. “El conflicto ha estado en curso durante casi tres años e involucra a numerosos actores nacionales e internacionales, muchos con intereses económicos en Sudán”.

Sudán perdió su partido inaugural de la Copa Africana contra Argelia y espera avanzar desde su grupo con buenos resultados contra Burkina Faso y Guinea Ecuatorial. Pero el equipo también ha sido plagado por lesiones, con tres delanteros, el capitán del equipo y un lateral descartados.

“Es una situación difícil. A veces no me siento cómodo hablando de ello, pero solo tengo que lidiar con los que están disponibles y cómo mejor puedes usarlos”, dijo el entrenador de Sudán James Kwesi Appiah después de la derrota ante Argelia.

Los jugadores que compiten en Marruecos están decididos a llegar lo más lejos posible, y sueñan con levantar el trofeo.

“Antes de cada partido, rezo por la gente en Sudán. Merecen felicidad, y trato de hacer lo mejor para llevarles eso”, señaló Taifour.

El escritor de deportes de AP Ciarán Fahey contribuyó a este informe.

