David marca 2 goles, Buchanan es expulsado y Canadá empata 2-2 con Islandia

Jonathan David convirtió un par de penales en el complemento y Canadá se sobrepuso a un déficit de dos tantos y a la expulsión de Tajon Buchanan para rescatar un empate 2-2 con Islandia el sábado, en un encuentro amistoso.

Buchanan fue expulsado a los 80 minutos por un codazo a la cabeza del mediocampista islandés Mikael Egill Ellertsson mientras el balón salía rodando del terreno de juego.

La secuencia marcó el tercer partido consecutivo, y la cuarta vez en los últimos ocho duelos, en que Canadá ha visto una tarjeta roja.

El entrenador de Canadá, Jesse Marsch, no estuvo de acuerdo con la expulsión.

“Somos duros, jugamos con contacto físico, pero no somos un equipo sucio", aseveró. "No me preocupa desarrollar cierta reputación, pero sin duda tarjetas como ésa pueden cambiar el rumbo en los torneos”.

Orri Steinn Oskarsson anotó los dos goles de Islandia.

Los canadienses, ubicados en el 29no puesto del ranking, se preparan para ser coanfitriones del Mundial este verano con Estados Unidos y México, mientras que Islandia —74ta cuando se publicó la última lista oficial de la FIFA a mediados de enero— no logró clasificarse.

Oskarsson aprovechó un mal pase del zaguero central canadiense Kamal Miller antes de quedar mano a mano y vencer al arquero Dayne St. Clair en el noveno minuto para poner el 1-0.

El delantero de la Real Sociedad duplicó la ventaja a los 21 después de que Ellertsson le ganó un balón en el mediocampo al lateral derecho Niko Sigur. Oskarsson recibió un pase rápido, se acomodó y definió con precisión.

Canadá descontó a los 67, cuando David convirtió con calma un penal después de que Ellertsson cometió una falta sobre Buchanan. El delantero de la Juventus sumó su segundo de la tarde desde los 11 metros en el 76, cuando el suplente Daniel Jebbison también fue derribado en el área, antes de que Buchanan fuera expulsado.

Canadá ahora centra su atención en el partido del martes contra Túnez, 47mo del escalafón, en otro amistoso con mucho en juego para los futbolistas que buscan asegurarse un lugar en la convocatoria o impresionar con el Mundial a unos 75 días.

La selección canadiense abre su torneo el 12 de junio en Toronto contra el ganador de un duelo de repechaje europeo programado para el martes entre Italia y Bosnia-Herzegovina. Los canadienses viajarán hacia el oeste para enfrentar a Qatar el 18 de junio y a Suiza el 24 en el estadio B.C. Place, en Vancouver.

“Cada momento que estamos juntos ahora es una oportunidad para seguir causando una impresión", recalcó Marsch. "Es una impresión duradera. Pero no quiero que sientan tanta presión. Quiero que simplemente sigan intentando poner en práctica las cosas que queremos ver”.

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