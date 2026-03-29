Harris anota 18 y Pistons se afianzan en 1er puesto del Este al arrollar 109-87 a Minnesota

Tobias Harris encabezó un ataque equilibrado con 18 puntos y los Pistons de Detroit se afianzaron el sábado como líderes de la Conferencia Este, al arrollar 109-87 a unos Timberwolves de Minnesota diezmados por las lesiones.

Jalen Duren aportó 10 puntos y 13 rebotes a la causa de los Pistons, que han ganado nueve de sus últimos 11 partidos. Comenzaron el día con una ventaja de cuatro juegos sobre Boston en la carrera por el primer puesto del Este.

Otros cinco jugadores de los Pistons anotaron al menos 10 puntos, liderados por Daniss Jenkins y Ronald Holland II con 13 cada uno.

Anthony Edwards, de Minnesota (inflamación en la rodilla derecha), se perdió su sexto partido consecutivo. Los Timberwolves también jugaron sin el ala-pívot titular Jaden McDaniels (dolor en la rodilla derecha) y sin el escolta Ayo Dosunmu (dolor en la pantorrilla derecha).

El base de los Pistons Cade Cunningham (neumotórax) también se perdió su sexto partido consecutivo.

Donte DiVincenzo encestó cinco triples y lideró a Minnesota con 22 puntos. Rudy Gobert sumó 14 puntos y 12 rebotes por los Timberwolves, que tuvieron su peor porcentaje de la temporada en tiros de campo con 32% (27 de 85) y acertaron 21% (9 de 43) desde más allá del arco.

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