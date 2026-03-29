Mets remontan ante Piratas y ganan 4-2 con jonrón de 3 carreras de Luis Robert Jr. en la 11ma

El cubano Luis Robert Jr. conectó un jonrón de tres carreras en la parte baja de la 11ma entrada para darles el sábado a los Mets de Nueva York una victoria de 4-2 sobre los Piratas de Pittsburgh.

El venezolano Luis Torrens pegó un sencillo para empatar el juego en la 10ma en su primer swing de la temporada, y los Mets mejoraron a una foja de 2-0 tras una victoria de 11-7 obtenida el jueves sobre Paul Skenes y los Piratas en el juego inaugural de la campaña.

Después de que los abridores Mitch Keller y David Peterson colgaron sólo ceros en un clima de 5 grados Celsius, Nick Gonzales conectó un sencillo impulsor de una carrera por Pittsburgh con un out en la 10ma para romper el empate sin anotaciones.

El relevista dominicano de los Mets Luis García evitó más daño al retirar a Jake Mangum con las bases llenas.

Bryan Reynolds volvió a poner arriba a los Piratas con un sencillo dentro del cuadro cuando había dos outs en la 11ma, antes de que Richard Lovelady (1-0) ponchara a Gonzales con corredores en las esquinas.

El dominicano Jorge Polanco negoció una base por bolas abriendo la parte baja ante el novato zurdo Hunter Barco (0-1), quien salió de un gran aprieto en la 10ma para extender el juego en su tercera aparición en las Grandes Ligas.

Bo Bichette estaba en la intermedia, cuando Robert se agachó y castigó un slider con cuenta de 1-0, enviando la pelota por encima de la barda entre el jardín izquierdo y el central para su primer jonrón con los Mets.

El jardinero central cubano, adquirido a los Medias Blancas de Chicago mediante un canje en enero, también conectó dos sencillos productores el jueves en su debut con Nueva York.

Es la segunda vez en su carrera que ha bateado un cuadrangular para sentenciar el final de un encuentro.

Por los Piratas, los dominicanos Marcell Ozuna de 4-1, Oneil Cruz de 1-0.

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor de 5-0. Los dominiicanos Juan Soto de 5-1, Polanco de 2-0 con una anotada. El cubano Robert de 4-1 con una anotada y tres producidas. Los venezolanos Francisco Álvarez de 2-0, Torrens de 1-1 con una remolcada.