Davante Adams será baja entre 6 y 10 semanas con los Rams por lesión

El receptor de los Rams, Davante Adams, estará de baja entre seis y 10 semanas por una importante lesión en el tendón de la corva, informó el entrenador de Los Ángeles, Sean McVay, el lunes.

Los Rams (2-4) también perdieron al veterano tackle defensivo Poona Ford por el resto de la temporada debido a una rotura del tríceps, y el tackle defensivo Kobie Turner ingresará a la lista de lesionados por una lesión en la ingle, en medio de una cascada de contratiempos físicos para los favoritos de pretemporada al Super Bowl, que atraviesan dificultades y han perdido tres de sus últimos cuatro partidos.

Al parecer, Adams —seis veces seleccionado al Pro Bowl y líder de la NFL en recepciones de touchdown la temporada pasada— se lesionó en la penúltima jugada ofensiva de los Rams en su bochornosa derrota 18-16 ante los Cardinals de Arizona el domingo. La lesión ocurrió en una jugada sin contacto, cuando Adams se frenó en la zona de anotación y salió rengueando hacia la banda.

Adams, de 33 años, suma 30 recepciones para 480 yardas y cuatro touchdowns esta temporada, la 13ra de su carrera en la NFL. Se perdió tres partidos al final de la temporada pasada por una lesión en el tendón de la corva, pero regresó para los playoffs.

“Es importante cuando no tienes a un jugador como Davante, pero tenemos que ser capaces de ajustarnos. Sus aportes no se pueden medir. No reemplazas a alguien como él, así que lo que tienes que hacer es averiguar cuál es lo siguiente correcto. ¿Cómo se ve eso en términos de nuestra visión? Tendremos que ajustarnos y adaptarnos”, comentó McVay.

La lesión de Adams es particularmente significativa para los Rams porque no cuentan con un receptor confiable como número 3 en su plantilla detrás de él y del All-Pro Puka Nacua. Las ocho recepciones de Konata Mumpfield para 127 yardas son la tercera mayor cifra entre los receptores abiertos de los Rams esta temporada.

Los Ángeles tampoco tuvo un receptor abierto número 3 efectivo la temporada pasada, y Matthew Stafford lanzó a sus receptores de profundidad con menos frecuencia que cualquier otro quarterback de un equipo de playoffs.

Ford es un veterano de nueve años en la NFL y está en su segunda temporada con los Rams. Ha participado en poco menos del 40% de las jugadas defensivas del equipo esta campaña como un liniero que forma parte de una rotación junto a Turner y Aaron Donald.

Turner está en el campo con mucha más frecuencia que Ford para los Rams, pero el profesional de cuarto año, que suma 22 tacleadas esta temporada, también se perderá “un puñado de partidos”, indicó McVay.

McVay confirmó que el nuevo pateador Blake Grupe se perderá el resto de la temporada tras romperse un ligamento de la rodilla mientras realizaba una tacleada en la cobertura de un kickoff. Los Rams tendrán que contratar a su tercer pateador de la temporada antes de visitar a los Raiders de Las Vegas el domingo.

McVay señaló que el esquinero estrella Trent McDuffie “se siente mucho mejor” después de perderse el partido del domingo por una lesión sufrida en el entrenamiento a finales de la semana pasada. Los Rams no determinarán si McDuffie jugará contra los Raiders hasta más adelante en la semana.

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